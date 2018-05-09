среда, 9 мая 2018 г.
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  • Большая галерея: Самойлова и Рыбак зажгли на генеральной репетиции второго полуфинала «Евровидения»

Большая галерея: Самойлова и Рыбак зажгли на генеральной репетиции второго полуфинала «Евровидения»

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Сегодня днем, 9 мая, состоялась предпоследняя репетиция второго полуфинала песенного конкурса. Вечером прошел последний прогон перед завтрашним вторым полуфиналом. 

Номер и порядок выступлений участников на «Евровидении-2018» во втором полуфинале (10 мая):

01. Норвегия – Alexander Rybak "That'S How You Write А Song"

02. Румыния – The Humans "Goodbye"

03. Сербия – Sanja Ilić & Balkanika "Nova deca"

04. Сан-Марино –Jessika (feat. Jenifer Brening) "Who We Are"

05. Дания – Rasmussen "Higher Ground"

06. Россия – Julia Samoylova "I Will not Break"

07. Молдова – DoReDos "My Lucky Day"

08. Нидерланды – Waylon "Outlaw in 'Em"

09. Австралия – Jessica Mauboy "We Got Love"

10. Грузия – Iriao "Sheni Gulistvis"

11. Польша – Gromee feat. Lukas Meijer "Light Me Up"

12. Мальта – Christabelle "Taboo"

13. Венгрия – AWS "Viszlát nyár"

14. Латвия – Laura Rizzotto "Funny Girl"

15. Швеция – Benjamin Ingrosso "Dance You Off"

16. Черногория – Vanja Radovanovic "Inje"

17. Словения – Lea Sirk "Hvala, ne!"

18. Украина – MELOVIN "Under the Ladder"

Смотрите, как это было! 

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