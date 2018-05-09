Большая галерея: Самойлова и Рыбак зажгли на генеральной репетиции второго полуфинала «Евровидения»

Сегодня днем, 9 мая, состоялась предпоследняя репетиция второго полуфинала песенного конкурса. Вечером прошел последний прогон перед завтрашним вторым полуфиналом.
Номер и порядок выступлений участников на «Евровидении-2018» во втором полуфинале (10 мая):
01. Норвегия – Alexander Rybak "That'S How You Write А Song"
02. Румыния – The Humans "Goodbye"
03. Сербия – Sanja Ilić & Balkanika "Nova deca"
04. Сан-Марино –Jessika (feat. Jenifer Brening) "Who We Are"
05. Дания – Rasmussen "Higher Ground"
06. Россия – Julia Samoylova "I Will not Break"
07. Молдова – DoReDos "My Lucky Day"
08. Нидерланды – Waylon "Outlaw in 'Em"
09. Австралия – Jessica Mauboy "We Got Love"
10. Грузия – Iriao "Sheni Gulistvis"
11. Польша – Gromee feat. Lukas Meijer "Light Me Up"
12. Мальта – Christabelle "Taboo"
13. Венгрия – AWS "Viszlát nyár"
14. Латвия – Laura Rizzotto "Funny Girl"
15. Швеция – Benjamin Ingrosso "Dance You Off"
16. Черногория – Vanja Radovanovic "Inje"
17. Словения – Lea Sirk "Hvala, ne!"
18. Украина – MELOVIN "Under the Ladder"
Смотрите, как это было!