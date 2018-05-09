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  • Галерея: участница России Самойлова шокировала уставшим внешним видом на генеральной репетиции

Галерея: участница России Самойлова шокировала уставшим внешним видом на генеральной репетиции «Евровидение-2018»

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Сегодня днем, 9 мая, участница «Евровидения» от России Юлия Самойлова не отмечает День победы, а активно репетирует. Днем прошла предпоследняя репетиция артистки. Сегодня вечером последний прогон перед завтрашним вторым полуфиналом. 

На снимках первой репетиции сегодня Самойлова выглядит уставшей и замученной. Быть может, это у нее просто образ такой. Также на сцене появился ее супруг Алексей Таран. 

Смотрите галерею!

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