Галерея: участница России Самойлова шокировала уставшим внешним видом на генеральной репетиции «Евровидение-2018»
9 мая 2018 г., 21:49
Сегодня днем, 9 мая, участница «Евровидения» от России Юлия Самойлова не отмечает День победы, а активно репетирует. Днем прошла предпоследняя репетиция артистки. Сегодня вечером последний прогон перед завтрашним вторым полуфиналом.
На снимках первой репетиции сегодня Самойлова выглядит уставшей и замученной. Быть может, это у нее просто образ такой. Также на сцене появился ее супруг Алексей Таран.
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