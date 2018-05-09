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Игорь Манг составил себе гороскоп

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ФОТО: ELMO RIIG/Scanpix

Маг и астролог газеты «Maaleht» Игорь Манг, который предсказывает другим счастье и несчастья, попался в свои же сети. Смотрите, что маг предсказал самому себе на май, пишет Elu24.

Астролог родился 15 июня 1949 года и по гороскопу он Близнецы. Годовой гороскоп Манга советует людям, родившимся под знаком Близнецов следует надеяться только на себя, вполне возможно уменьшение дохода.

«В этом месяце лучше сосредоточиться на себе, в основном, чтобы не допустить халатности в своем деле. С другой стороны, возможно, пойдет на пользу попробовать себя в другой сфере», - написал Манг в своем майском гороскопе.

Игорь Манг оказался в центре скандала о домогательствах – в сегодняшней программе «Pealtnägija» свои истории расскажут несколько женщин, которые обвиняют мага в домогательствах.

Служба новостей ERR подтвердила, что главный герой сегодняшней программы – астролог Игорь Манг. Манг, несмотря на это, отрицает какие-либо домогательства. По его словам, максимум, что могло произойти с клиентами – это объятия и все обвинения в его адрес – часть кампании, направленной против мужчин #MeToo.

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