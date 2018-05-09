Евровидение 2018: Александр Рыбак может снова одержать победу в конкурсе

Европейские букмекеры сделали новый прогноз относительно победителя Евровидения 2018, пишет Tochka.net.
Если ранее победу прогнозировали представительнице Израиля Нетте Барзилай, то теперь она располагается лишь на третьем месте. Эксперты считают, что победу может одержать певица Элени Фурейра с Кипра.
Впрочем, не меньше шансов одержать победу в финале Евровидения 2018 у представителя Норвегии – Александра Рыбака, который выступит во втором полуфинале конкурса 10 мая с песней "That's How You Write A Song". Он занимает в рейтинге букмекеров второе место. Кстати, Рыбак уже побеждал на Евровидении в 2009 году.
В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. По итогам голосования в финал Евровидения 2018 прошли: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия и Кипр.