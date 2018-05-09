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  • Любовь или фильтры? Фанаты гадают, почему резко помолодела Елена Корикова

Любовь или фильтры? Фанаты гадают, почему резко помолодела Елена Корикова

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Елена Корикова.

ФОТО: Instagram

Не так давно 46-летняя Елена Корикова отправилась на отдых в солнечную Венецию. В Инстаграме актрисы появились снимки, которые не оставили равнодушными интернет-пользователей.

Долгое время Елена Корикова наотрез отказывалась заводить собственную страницу в Инстаграме и предупреждала поклонников, что у нее нет микроблога. Однако недавно актриса все же решила создать аккаунт в популярной соцсети и делиться новостями напрямую со своими фанатами.

Звезда «Бедной Насти» быстро освоилась и стала часто публиковать свои снимки, чем несказанно обрадовала поклонников.

На днях Елена поделилась снимками из своего путешествия в Венецию.

В спортивном костюме светящаяся от счастья Корикова выглядит попросту неотразимо.

«Вам так идет улыбка», «Глаз от вас не оторвать», «Леночка вы невероятно хорошо выглядите!», «Ох, и повезет же кому то с такой красотой», «Милая красавица, здоровья вам и счастья женского. Оставайтесь такой прелестной навсегда», «Выглядит, как фотография для летней открытки», — не стали скрывать своего восхищения интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Корикова, которая довольно часто отвечает своим фолловерам в комментариях, не промолчала и в этот раз. Елена поблагодарила поклонников за многочисленные комплименты. 

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