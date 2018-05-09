Любовь или фильтры? Фанаты гадают, почему резко помолодела Елена Корикова

Долгое время Елена Корикова наотрез отказывалась заводить собственную страницу в Инстаграме и предупреждала поклонников, что у нее нет микроблога. Однако недавно актриса все же решила создать аккаунт в популярной соцсети и делиться новостями напрямую со своими фанатами.

Звезда «Бедной Насти» быстро освоилась и стала часто публиковать свои снимки, чем несказанно обрадовала поклонников.

A post shared by Елена Корикова (@korikova_official) on May 5, 2018 at 10:29am PDT

На днях Елена поделилась снимками из своего путешествия в Венецию.

A post shared by Елена Корикова (@korikova_official) on May 6, 2018 at 6:26am PDT

В спортивном костюме светящаяся от счастья Корикова выглядит попросту неотразимо.

«Вам так идет улыбка», «Глаз от вас не оторвать», «Леночка вы невероятно хорошо выглядите!», «Ох, и повезет же кому то с такой красотой», «Милая красавица, здоровья вам и счастья женского. Оставайтесь такой прелестной навсегда», «Выглядит, как фотография для летней открытки», — не стали скрывать своего восхищения интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).