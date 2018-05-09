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Ученые выяснили, что рыжие - люди со сверхспособностями!

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ФОТО: Artem Bestsenny / PantherMedia / Artem Bestsenny

Над рыжими принято потешаться. Хотя многим рыжеволосым удалось достичь головокружительных высот — вспомним хотя бы принца Гарри, Эда Ширана или Джессику Честейн — люди всё равно продолжают обсуждать цвет их волос пишет Lifter со ссылкой на Positive Thing Only.

Недавно женщина по имени Эрин Ла Роса издала книгу «Большая рыжая книга: внутри тайного сообщества рыжих».

В этой книге она объясняет, что обладателям натуральных рыжих волос впору гордиться этим. По её словам, быть рыжим выгодно с биологической точки зрения.

Эрин называет рыжих «единорогами среди людей».

Она приводит данные научных исследований, согласно которым рыжеволосые легче других переносят боль — благодаря мутации гена MC1R, которая и придаёт их волосам характерный оттенок. В 2003 году исследование Университета Макгилла показало, что рыжеволосые женщины на 25% более терпимы к боли, чем все остальные.

А в 2005 году учёные из Луисвиллского университета выяснили, что рыжим нужно на 20% больше анестезии при операциях. Это означает, что они невероятно выносливы.

То же исследование показало, что рыжеволосые более чувствительны к изменениям температуры. Они раньше всех остальных чувствуют приближение зимы.

И это ещё не всё: рыжим требуется меньше витамина D, чем всем остальным, потому что они могут вырабатывать его в больших количествах и за более короткое время — опять же благодаря мутации гена MC1R.

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