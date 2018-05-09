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Met Gala 2018: самые убогие и странные образы на красной дорожке

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Обсудив самые яркие и стильные звездные образы с Met Gala 2018, самое время обратить внимание на неудачные, странные и просто скучные луки знаменитостей, почтивших своим присутствием грандиозную fashion-вечеринку.

Одни рискнули с выбором самого платья и, увы, промахнулись. Другие сделали ставку на вызывающие много вопросов аксессуары. Третьи и вовсе проигнорировали дресс-код (в этом году тема бала звучала как "Божественные тела: мода и католическое воображение"), облачившись в банальные для подобного раута наряды. Нашлись и те, кто не прислушался к организаторам, которые попросили гостей отказаться от "голых" и чересчур откровенных платьев.

Так, в немилости модных критиков и пользователей соцсетей оказались Шейлин Вудли, Сара Джессика Паркер, сестры Дженнер, Лена Данэм, Скарлетт Йоханссон и еще несколько знаменитостей.

Рассматриваем их образы и обсуждаем — так ли все плохо или комментаторы придираются?

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