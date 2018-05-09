Met Gala 2018: самые убогие и странные образы на красной дорожке

Одни рискнули с выбором самого платья и, увы, промахнулись. Другие сделали ставку на вызывающие много вопросов аксессуары. Третьи и вовсе проигнорировали дресс-код (в этом году тема бала звучала как "Божественные тела: мода и католическое воображение"), облачившись в банальные для подобного раута наряды. Нашлись и те, кто не прислушался к организаторам, которые попросили гостей отказаться от "голых" и чересчур откровенных платьев.