У нас есть ответ! Вот как на самом деле нужно хранить сливочное масло

Это непростой вопрос с еще более сложным ответом. Короткий ответ? Масло может храниться при комнатной температуре, но с некоторыми ограничениями.

Сливочное масло – это молочный продукт, который в основном состоит из жира, а это означает, что он менее восприимчив к бактериям. Из-за содержания натрия соленое масло менее склонно к бактериальному росту, чем несоленое, поэтому срок годности для хранения разных видов масла немного отличается.

Если вы решили не ставить масло в холодильник, оно обязательно должно быть в масленке или в другом похожем воздухонепроницаемом контейнере. Когда масло подвергается воздействию воздуха, то портится гораздо быстрее. Если вы будете плотно закрывать контейнер после каждого использования, соленое масло может храниться при комнатной температуре около 2 недель.