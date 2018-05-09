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Как алкоголь влияет на секс: неожиданное открытие ученых

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ФОТО: Scanpix

Исследователи рассказали, нужно ли пить спиртные напитки перед романтическим вечером.

Употребление алкоголя — это популярная причина эректильной дисфункции у мужчин. По мере возрастания количество алкоголя в крови снижается способность мозга отвечать на сексуальную стимуляцию, утверждают ученые.

В исследовании, опубликованном в The Journal of Sexual Medicine, показано, что низкий уровень воды в организме приводит к угнетению нервной системы и проблемам с сексуальным поведением, передает Lifestyle.

Как алкоголь действует на женщин

А вот влияние алкоголя на женскую сексуальность исследовано гораздо хуже, чем на мужскую.

Многие ошибочно принимают легкое сексуальное возбуждение после бокала вина за что-то извне, хотя на самом деле все эти желания уже есть у нас в голове, просто под влиянием алкоголя мозг позволяет им сформироваться.

Алкоголь влияет на качество секса. Исследования показали, что чем выше уровень алкоголя в крови, тем дольше откладывается наступление оргазма, а интенсивность его не такая сильная, как "на трезвую голову".

Спиртное становится причиной дегидрации организма, и из-за этого смазки может вырабатываться значительно меньше, чем обычно. В том числе из-за этого "сухой" секс может быть куда менее приятным.

Какие могут быть риски

Проблема в том, что алкоголь снижает твои чувства тревожности и опасности, стирает барьеры.

Алкоголь притупляет тревожность, но есть и другие способы справляться с ней. А минусов в употреблении алкоголя всегда будет больше, чем плюсов.

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