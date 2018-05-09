среда, 9 мая 2018 г.
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  • Пьяные выходки? Видео с полуголой Волочковой взбудоражило Сеть

Пьяные выходки? Видео с полуголой Волочковой взбудоражило Сеть

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Scanpix/RIA Novosti

Анастасия Волочкова в очередной раз удивила подписчиков, показав видео с танцем в откровенном черном боди, открывающем ее пятую точку. 

Пользователи даже заподозрили, что перед съемкой балерина что-то употребила.

Видео появилось в Instagram балерины и за считаные часы набрало больше полумиллиона просмотров, а также тысячи комментариев. Многие пользователи порекомендовали Анастасии умереннее подходить к употреблению алкоголя.

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