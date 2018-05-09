Пьяные выходки? Видео с полуголой Волочковой взбудоражило Сеть

Пользователи даже заподозрили, что перед съемкой балерина что-то употребила.

Видео появилось в Instagram балерины и за считаные часы набрало больше полумиллиона просмотров, а также тысячи комментариев. Многие пользователи порекомендовали Анастасии умереннее подходить к употреблению алкоголя.