Элтон Джон сыт по горло Эдом Шираном

Сэр Элтон Джон является ментором и хорошим другом музыканта Эда Ширана. Певец устал от того, что постоянно слышит песню Ширана «The Shape Of You» и удивляется, что ее вообще до сих пор ставят на радио.

В то же время, он предупреждает, что известность и удача непостоянны.

«Это происходит и с Эдом и я ему об этом говорил. Сказал ему, что однажды наступит время, когда удача не будет все время с тобой и тебе придется с этим считаться».

Ed Sheeran ФОТО: Aventurier/ Scanpix

Однако, Эд считает, что уже достигнутая удача дает ему больше свободы как музыканту. Сейчас он работает над альбомом, стиль которого не будет относиться к поп-музыке - по его словам, он работает в направлении, которое ему очень близко.