Объявлено худшее платье бала Met Gala 2018

Каждый год голливудские звезды демонстрируют изысканные наряды от домов высокой моды. В этом году темой Met Gala 2018 стало влияние религии на моду, а точнее «Божественные тела: мода и католическое воображение».

Например, в модный антирейтинг красной дорожки Met Gala 2018 попала звезда Кэти Перри. Знаменитость всегда отличалась от других своим необычным вкусом, и на этот раз она вновь решила эпатировать публику неординарным нарядом. Певица решила прикрепить объемные крылья, которые стали нескромным дополнением золотого платья Versace. Выглядел такой наряд несколько нелепо, и можно только представить, как неудобно в нем передвигаться, ведь чтобы пройтись по красной дорожке, Кэти Перри нужно было подвинуть не одного человека.