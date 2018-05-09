среда, 9 мая 2018 г.
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Объявлено худшее платье бала Met Gala 2018

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ФОТО: Carlo allegri / Reuters

7 мая прошел 72-й бал Института костюма Met Gala 2018. В этом году звезды, как обычно, удивили вычурными и эффектными нарядами – пишут Точка.нет и Woman’s Day.

Каждый год голливудские звезды демонстрируют изысканные наряды от домов высокой моды. В этом году темой Met Gala 2018 стало влияние религии на моду, а точнее «Божественные тела: мода и католическое воображение». 

Например, в модный антирейтинг красной дорожки Met Gala 2018 попала звезда Кэти Перри. Знаменитость всегда отличалась от других своим необычным вкусом, и на этот раз она вновь решила эпатировать публику  неординарным нарядом. Певица решила прикрепить объемные крылья, которые стали нескромным дополнением золотого платья Versace. Выглядел такой наряд несколько нелепо, и можно только представить, как неудобно в нем передвигаться, ведь чтобы пройтись по красной дорожке, Кэти Перри нужно было подвинуть не одного человека.

ФОТО: Carlo allegri / Reuters

Не смогла похвастаться идеальным образом и модель Кара Делевинь. Девушка выбрала необычный аксессуар, закрывающий лицо, из-за чего модель было сложно узнать.

ФОТО: Carlo allegri / Reuters

Также в список самых плохо одетых звезд MET Gala 2018 вошли: Сара Джессика Паркер, Зои Кравиц, Соланж Ноулз и Рианна.

ФОТО: Carlo allegri / Reuters

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

ФОТО: Charles Sykes / AP

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