Видео: Филипп Киркоров в Лиссабоне оскорбил чувства верующих

Пару дней назад , на этой самой террасе моих апартаментов в Лиссабоне, @igorgulyaevofficial одевал и презентовал свою коллекцию на «blue carpet” @eurovision группе @doredos_official , представлЯющую Молдову на конкурсе «ЕВРОВИДЕНИЯ» в Португалии. По иронии судьбы , на этом же самом месте, на следующий день, @dolcegabbana в лице их ассистента @davided.n, в торжественной обстановке мне вручили PRESENT ко Дню Рождения, пару эксклюзивных изделий с новейшей коллекции @altasartoria_official , вышитую золотом на самом изысканном шелке , тунику и бомбер с золотыми пуговицами с уникальной росписью , в том же стиле уникальной коллекции ,созданной специально для меня в единственном экземпляре лично @dolcegabbana !!!! Большое спасибо, дорогие мои Доменико и Стефано @stefanogabbana !!!! #dolcegabbana #altasartoria #филиппкиркоров #philippkirkorov #birthday #lissabon

