Видео: Филипп Киркоров в Лиссабоне оскорбил чувства верующих

Вчера король российской эстрады опубликовал видео из Лиссабона, из-за которого на него набросились недовольные поклонники.

На кадрах Киркоров показывает своим подписчикам в Instagram блестящую тунику с изображением святых. Поп-король похвастался подарком, который ему преподнесли ко дню рождения. Это вышитая золотом шелковая туника и бомбер с эксклюзивной росписью святых образов икон.