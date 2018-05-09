Видео: Филипп Киркоров в Лиссабоне оскорбил чувства верующих

Филипп Киркоров сейчас находится в столице Португалии, где он поддерживает на «Евровидении» своих подопечных – группу DoReDoS из Молдавии.
Вчера король российской эстрады опубликовал видео из Лиссабона, из-за которого на него набросились недовольные поклонники.
На кадрах Киркоров показывает своим подписчикам в Instagram блестящую тунику с изображением святых. Поп-король похвастался подарком, который ему преподнесли ко дню рождения. Это вышитая золотом шелковая туника и бомбер с эксклюзивной росписью святых образов икон.
Видео вызвало настоящий скандал: многим пользователям сети показалось неправильным использовать изображения святых для декора вещей, пишет 7d.org.
Пару дней назад , на этой самой террасе моих апартаментов в Лиссабоне, @igorgulyaevofficial одевал и презентовал свою коллекцию на «blue carpet” @eurovision группе @doredos_official , представлЯющую Молдову на конкурсе «ЕВРОВИДЕНИЯ» в Португалии. По иронии судьбы , на этом же самом месте, на следующий день, @dolcegabbana в лице их ассистента @davided.n, в торжественной обстановке мне вручили PRESENT ко Дню Рождения, пару эксклюзивных изделий с новейшей коллекции @altasartoria_official , вышитую золотом на самом изысканном шелке , тунику и бомбер с золотыми пуговицами с уникальной росписью , в том же стиле уникальной коллекции ,созданной специально для меня в единственном экземпляре лично @dolcegabbana !!!! Большое спасибо, дорогие мои Доменико и Стефано @stefanogabbana !!!! #dolcegabbana #altasartoria #филиппкиркоров #philippkirkorov #birthday #lissabon