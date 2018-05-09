среда, 9 мая 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Российская писательница шокировала Каннский фестиваль костюмом ежа

Российская писательница шокировала Каннский фестиваль костюмом ежа ФОТО

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Российская писательница снова поразила красную дорожку кинофорума экстравагантным нарядом.

В Каннах началась церемония открытия 71-го Международного кинофестиваля.

Одной из самых ярких персон на открытии фестиваля стала российская писательница Лена Ленина. Экстравагантная блондинка, из года в год эпатирующая Каннский фестиваль необычными нарядами и феерическими прическами, осталась верна себе.  В этом году на красную дорожку Лена вышла в длинном золотом платье с шипами. 

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Читать также

Актуально

НАВЕРХ