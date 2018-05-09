Российская писательница шокировала Каннский фестиваль костюмом ежа

Одной из самых ярких персон на открытии фестиваля стала российская писательница Лена Ленина. Экстравагантная блондинка, из года в год эпатирующая Каннский фестиваль необычными нарядами и феерическими прическами, осталась верна себе. В этом году на красную дорожку Лена вышла в длинном золотом платье с шипами.