Московская панк-рок группа Kerosin отметит свой десятый день рождения в Эстонии

«Разобьемся в лепешку, но покажем вам, что такое Kerosin-шоу. Будет зал набит до отказа или нет, это не играет значения», - комментирует ближайшее турне по Эстонии бас-гитарист группы Никита Гавр.

Это первый визит российской команды в нашу страну, но знают о Kerosin далеко за пределами Эстонии. Стоит отметить, что музыканты выступали на одной площадке с такими легендами панк-рок сцены, как The Misfits из США или харизматичными британцами из The Addicts.