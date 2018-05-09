Московская панк-рок группа Kerosin отметит свой десятый день рождения в Эстонии

По случаю круглой даты легендарный панк-н-ролл коллектив из России даст в нашей стране сразу три концерта.
«Разобьемся в лепешку, но покажем вам, что такое Kerosin-шоу. Будет зал набит до отказа или нет, это не играет значения», - комментирует ближайшее турне по Эстонии бас-гитарист группы Никита Гавр.
Это первый визит российской команды в нашу страну, но знают о Kerosin далеко за пределами Эстонии. Стоит отметить, что музыканты выступали на одной площадке с такими легендами панк-рок сцены, как The Misfits из США или харизматичными британцами из The Addicts.
Эстонскую часть турне группы по четырем странам откроет намеченный на 11 мая концерт в рамках мероприятия Prophets VI в тартуском Клубе гениалистов. 12 мая Kerosin зажжет на сцене клуба Tempel в Пярну. А уже 13 мая коллектив можно будет услышать в столичном "Kivi, paber, käärid". Два последних концерта группа даст вместе с эстонскими музыкантами из Dead Furies, рок-группой из Таллинна.