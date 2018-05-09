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  • Московская панк-рок группа Kerosin отметит свой десятый день рождения в Эстонии

Московская панк-рок группа Kerosin отметит свой десятый день рождения в Эстонии

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Kerosin

ФОТО: http://www.kerosin13.ru

По случаю круглой даты легендарный панк-н-ролл коллектив из России даст в нашей стране сразу три концерта.

«Разобьемся в лепешку, но покажем вам, что такое Kerosin-шоу. Будет зал набит до отказа или нет, это не играет значения», -  комментирует ближайшее турне по Эстонии бас-гитарист группы Никита Гавр.

Это первый визит российской команды в нашу страну, но знают о Kerosin далеко за пределами Эстонии. Стоит отметить, что музыканты выступали на одной площадке с такими легендами панк-рок сцены, как The Misfits из США или харизматичными британцами из The Addicts.

Эстонскую часть турне группы по четырем странам откроет намеченный на 11 мая концерт в рамках мероприятия Prophets VI в тартуском Клубе гениалистов. 12 мая Kerosin зажжет на сцене клуба Tempel в Пярну. А уже 13 мая коллектив можно будет услышать в столичном "Kivi, paber, käärid". Два последних концерта группа даст вместе с эстонскими музыкантами из Dead Furies, рок-группой из Таллинна.

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