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Алла Пугачева призналась, что спьяну перепутала дверь с окном

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Алла Пугачева

ФОТО: Scanpix

В Сети фанаты обсуждают признание Аллы Пугачевой. 

В Сети набирает популярность старое интервью Аллы Пугачевой, которое певица несколько лет назад давала актеру Михаилу Боярскому в рамках передачи «Моя советская молодость». Ведущий спросил: «Ты когда начала употреблять спиртное? Я, например, уже к восьмому классу стал специалистом в этом вопросе».

Певица откровенно рассказала, как в 16 лет напилась и приняла окно за дверь. По словам Аллы Борисовны, она оказалась в очень веселой компании. Ее товарищи пили пиво и ели соленую рыбу. Молоденькая Пугачева присоединилась к ним, но в какой-то момент попросила воды. Ей протянули стакан и она залпом выпила. В стакане оказалась водка. Пугачева мгновенно опьянела. По ее словам, в какой-то момент она даже перепутала окно с дверью. Ей было непонятно, почему дверь так высоко и как выходить.

После этой истории Алла Борисовна решила, что алкоголь – не для нее. 

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