Порноактриса, певица и автор песен Бузовой сняли клип ко Дню Победы

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Дольше всего в июне ждать весны.

Проще всего придумать себе сны.

Больше всего я бы хотел жить без войны.

Диана Мелисон известна сейчас как модель и блогер. Однако ранее была замечена в фильмах для взрослых.

A post shared by Diana Melison (@di_melison) on Mar 5, 2018 at 9:45am PST

Саша ST — российский рэп-исполнитель, который стал известен как автор песни для Ольги Бузовой «Мало половин».

A post shared by Alexander ST Stepanov (@st_stoizsta) on Apr 30, 2018 at 2:18am PDT

Elvira T — российская певица и композитор. В 2013 году состоялся релиз дебютного альбома «Одержима». В 2018 году выпустила клип «Мы самые».