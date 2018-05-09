Порноактриса, певица и автор песен Бузовой сняли клип ко Дню Победы

9 мая 2018 г., 11:16
Порноактриса Диана Мелисон, автор песни Бузовой «Мало половин» Саша ST и певица Elvira T решили почтить память ветеранов, сняв ролик ко Дню Победы. Видео со съемок публикует телеграм-канал Super.
В размещенном фрагменте текста встречаются следующие строчки.
Дольше всего в июне ждать весны.
Проще всего придумать себе сны.
Больше всего я бы хотел жить без войны.
Диана Мелисон известна сейчас как модель и блогер. Однако ранее была замечена в фильмах для взрослых.
Саша ST — российский рэп-исполнитель, который стал известен как автор песни для Ольги Бузовой «Мало половин».
Elvira T — российская певица и композитор. В 2013 году состоялся релиз дебютного альбома «Одержима». В 2018 году выпустила клип «Мы самые».