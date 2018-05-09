среда, 9 мая 2018 г.
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  • Порноактриса, певица и автор песен Бузовой сняли клип ко Дню Победы

Порноактриса, певица и автор песен Бузовой сняли клип ко Дню Победы ВИДЕО

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ФОТО: Кадр из видео

Порноактриса Диана Мелисон, автор песни Бузовой «Мало половин» Саша ST и певица Elvira T решили почтить память ветеранов, сняв ролик ко Дню Победы. Видео со съемок публикует телеграм-канал Super.

В размещенном фрагменте текста встречаются следующие строчки.

Дольше всего в июне ждать весны.

Проще всего придумать себе сны.

Больше всего я бы хотел жить без войны.

Диана Мелисон известна сейчас как модель и блогер. Однако ранее была замечена в фильмах для взрослых.

 

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Саша ST — российский рэп-исполнитель, который стал известен как автор песни для Ольги Бузовой «Мало половин». 

Elvira T — российская певица и композитор. В 2013 году состоялся релиз дебютного альбома «Одержима». В 2018 году выпустила клип «Мы самые». 

 

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