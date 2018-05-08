Результаты предварительного голосования прессы и фанатов «Евровидения»: Эстония рулит, Россия - аутсайдер!

Согласно общим результатам предварительного голосования фанатов «Евровидения» и прессы, эстонская певица Элина Нечаева пройдет в финал конкурса, став одной из самых популярных в первом полуфинале.
Явным фаворитом первого полуфинала считается артистка из Кипра Элени Фурейра.
По результатам голосования прессы и журналистов, у России шансов пройти в финал конкурса почти нет. Самойлова не входит в число 10 финалистов второго полуфинала.
Согласно голосованию, у Нечаевой довольно мало шансов победить на этом песенном конкурсе, но в пятерку лучших артистов года мы точно войдем, заняв четвертое место.
Это пока что прогнозы. Основанные лишь на голосовании тех, кто годами смотрит и комментирует «Евровидение».
Смотрите, как разместились артисты в турнирной таблице!