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Результаты предварительного голосования прессы и фанатов «Евровидения»: Эстония рулит, Россия - аутсайдер! ФОТО!

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ФОТО: Eurovision

Согласно общим результатам предварительного голосования фанатов «Евровидения» и прессы, эстонская певица Элина Нечаева пройдет в финал конкурса, став одной из самых популярных в первом полуфинале. 

Явным фаворитом первого полуфинала считается артистка из Кипра Элени Фурейра. 

По результатам голосования прессы и журналистов, у России шансов пройти в финал конкурса почти нет. Самойлова не входит в число 10 финалистов второго полуфинала. 

Согласно голосованию, у Нечаевой довольно мало шансов победить на этом песенном конкурсе, но в пятерку лучших артистов года мы точно войдем, заняв четвертое место. 

Это пока что прогнозы. Основанные лишь на голосовании тех, кто годами смотрит и комментирует «Евровидение». 

Смотрите, как разместились артисты в турнирной таблице!

ФОТО: Eurovision

ФОТО: Eurovision

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