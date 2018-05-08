Результаты предварительного голосования прессы и фанатов «Евровидения»: Эстония рулит, Россия - аутсайдер!

Явным фаворитом первого полуфинала считается артистка из Кипра Элени Фурейра.

По результатам голосования прессы и журналистов, у России шансов пройти в финал конкурса почти нет. Самойлова не входит в число 10 финалистов второго полуфинала.

Согласно голосованию, у Нечаевой довольно мало шансов победить на этом песенном конкурсе, но в пятерку лучших артистов года мы точно войдем, заняв четвертое место.

Это пока что прогнозы. Основанные лишь на голосовании тех, кто годами смотрит и комментирует «Евровидение».

Смотрите, как разместились артисты в турнирной таблице!

ФОТО: Eurovision