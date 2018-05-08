Названа лучшая песня в истории

Лидером оказалась композиция Perfect британского поп-музыканта Эда Ширана. Всего в рейтинг вошло четыре песни исполнителя, три из которых оказались в первой двадцатке.

Самым популярным артистом в списке стал Джордж Майкл. В рейтинг попало 20 его треков, при этом Careless Whisper и A Different Corner заняли вторую и третью строчку соответственно.

Наиболее любимыми из исполнительниц в рейтинге оказались Адель и Уитни Хьюстон. Самой популярной группой стала ABBA: в список вошло 15 их песен, а хит Dancing Queen оказался на шестом месте.