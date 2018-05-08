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Названа лучшая песня в истории

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ФОТО: Dennis Van Tine/imago/Future Image/Scanpix

Слушатели радиостанции Smooth Radio составили топ из 500 лучших песен всех времен – пишет Лента.ру.

Лидером оказалась композиция Perfect британского поп-музыканта Эда Ширана. Всего в рейтинг вошло четыре песни исполнителя, три из которых оказались в первой двадцатке.

Самым популярным артистом в списке стал Джордж Майкл. В рейтинг попало 20 его треков, при этом Careless Whisper и A Different Corner заняли вторую и третью строчку соответственно.

Наиболее любимыми из исполнительниц в рейтинге оказались Адель и Уитни Хьюстон. Самой популярной группой стала ABBA: в список вошло 15 их песен, а хит Dancing Queen оказался на шестом месте.

Ранее в мае был назван худший рок-музыкант всех времен. Им стал американец Джон Бон Джови с группой Bon Jovi.

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