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Максим Фадеев исполнил последнюю волю отца

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Максим Фадеев

ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Продюсер объяснил свое возвращение к сольному творчеству. Несколько лет назад Максим Фадеев вернулся на сцену после длительного перерыва. В ноябре этого года у деятеля шоу-бизнеса запланирован большой сольный концерт в Сrocus City Hall - пишет Starhit.

В минувшие выходные Максим Фадеев отметил юбилей. Продюсеру исполнилось 50 лет. В преддверии дня рождения Фадеев дал интервью журналистам, рассказав о своих правилах жизни.

В 2015 году Максим Александрович вернулся на сцену после 20-летнего перерыва. Продюсер записал песню Breach the line, вошедшую в официальный саундтрек к мультфильму «Савва. Сердце воина». Тогда Фадеев говорил, что испытывает порыв и собирается выступать в свое удовольствие – раз в пять или, может быть, в десять лет. В недавнем интервью он объяснил причины своего поступка.

«Я снова начал петь, потому что этого хотели отец с матерью. И я вернулся. Отца уже нет, но он успел услышать, как я снова запел, и я этому очень рад. Других причин моего возвращения к вокалу нет», – поделился продюсер с журналистами.

Отец артиста – музыковед и композитор Александр Фадеев. Он скончался в марте 2016-го в Кургане. Уход отца стал тяжелым ударом для продюсера. В прошлом году Фадеев признавался, что не может смириться с потерей. «Это просто невыносимо. Я вам клянусь, будто пуля сидит в сердце и все. Я страшно переживаю за него. Как он там, где он, как он себя чувствует... Я просто в отчаянии порой. Не становится легче. Нет. Я тебя люблю мой ангел», – писал деятель шоу-бизнеса в социальных сетях. Мама артиста Светлана Петровна – исполнительница русских и цыганских песен и романсов. В январе 2017-го ей исполнилось 70 лет.

В ноябре этого года Максим Фадеев собирается выступить с сольным концертом в Crocus City Hall. Деятель шоу-бизнеса нечасто радует зрителей своими концертами, поэтому поклонники активно раскупают билеты. Цены на мероприятие начинаются от 1500 и доходят до 12 тысяч рублей, столько стоит место в VIP-секторе. Сам Фадеев говорит, что деньги для него – не главное.

«Мне не нужен личный самолет. Я считаю, это перебор. И корабли мне не нужны, катера, яхты. Я мечтал построить себе дом на берегу океана, и я его построил. Что еще человеку необходимо иметь, я не знаю», – отмечает Фадеев.

В недавнем интервью продюсер также признался, что чувствует себя абсолютно свободным. Сейчас Максиму Александровичу больше не нужно идти навстречу программным директорам телеканалов и радиостанций, которые диктовали свои правила. Раньше начинающему артисту говорили, что его творчество не подходит под формат. Современные технологии изменили музыкальную индустрию. 

«Интернет сломал кости старым медиа. Люди, которые по-настоящему популярны, остаются в интернете надолго. Посмотрите телик. Там все время мелькают человек семнадцать. А в интернете тысячи разных талантливых ребят — рэперов, музыкантов. У каждого есть свои поклонники — своя аудитория. А у телевидения и радио аудитория с каждой секундой уходит», – цитирует Фадеева журнал Esquire.

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