Елена Воробей раскрыла подробности тяжелой болезни дочери

В последние дни к актрисе Елене Воробей приковано пристальное внимание фанатов и работников СМИ. Все началось с того, что ее 15-летняя дочь София оказалась в больнице. Причем выяснилось, что девочка находится не в России. Артистка предпочла не рассказывать, что конкретно случилось, однако по тревожным словам Елены и поддержке коллег фанаты поняли, что дело более чем серьезное.

И вот наконец Воробей решила прояснить ситуацию. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала видео, в котором рассказала в подробностях, что же случилось с ее единственным ребенком. Как оказалось, неприятности начались еще давно. «Мы в Москве обратились в детскую клинику, пока не буду говорить какую, нам изначально поставили серьезный сколиоз, а когда мы второй раз туда обратились, взять освобождение от физкультуры, нас просто выгнали и сказали: «А уже проблемы никакой нет». Мы, естественно, обрадовались», – начала свой рассказ Елена Воробей.

Вот только оказалось, что радость была преждевременной. «Буквально чуть больше полугода назад у Сони появились страшные боли. Ей больно было спать, любые физические нагрузи. Стало тяжело дышать. Я поняла, что испытывать судьбу второй раз не хочу и отвезла Соню немецким специалистам», – отметила артистка.