Как выглядит мать первой леди США — Мелании Трамп. 72 года, на минуточку!

Но, как оказалось, все это — следствие прекрасного воспитания, которое дала ее мама. Именно Амалия Кнавс привила Мелание чувство прекрасного и любовь к стильным нарядам. Глядя на фотографии 72-летней женщины, мы только лишний раз убеждаемся в этом, передает Офигенно.

ФОТО: Chris Kleponis/SIPA / Chris Kleponis/SIPA

Родители Мелании нечасто попадают в объектив фотокамер. Раньше о них было известно только то, что они родом со Словении, мама когда-то работала швеей в компании, занимающейся пошивом детской одежды, а отец был управляющим в автосалоне.

ФОТО: Kevin Lamarque / Reuters

До предвыборной кампании мы даже не имели представления о том, как они выглядят. Впервые журналисты запечатлели родителей Мелании, когда те приехали поздравить Трампа с победой на выборах и переездом в Белый дом.

ФОТО: Chris Kleponis / Sipa USA

Амалия и Виктор Кнавс прибыли на официальную часть новоселья и все время находились возле дочери и президента США. Кажется, все внимание прессы тогда было приковано только к ним.

ФОТО: Chris Kleponis / Sipa USA