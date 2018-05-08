вторник, 8 мая 2018 г.
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  • Как выглядит мать первой леди США — Мелании Трамп. 72 года, на минуточку!

Как выглядит мать первой леди США — Мелании Трамп. 72 года, на минуточку! ФОТО!

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Мелания Трамп

ФОТО: Carolyn Kaster/AP/Scanpix

Можно долго спорить о скандальном поведении Дональда Трампа, но его супругу любят, кажется, по всему миру. Бывшая модель в свои 48 лет выглядит просто волшебно, демонстрирует потрясающее чувство стиля и отличные манеры.

Но, как оказалось, все это — следствие прекрасного воспитания, которое дала ее мама. Именно Амалия Кнавс привила Мелание чувство прекрасного и любовь к стильным нарядам. Глядя на фотографии 72-летней женщины, мы только лишний раз убеждаемся в этом, передает Офигенно

ФОТО: Chris Kleponis/SIPA / Chris Kleponis/SIPA

Родители Мелании нечасто попадают в объектив фотокамер. Раньше о них было известно только то, что они родом со Словении, мама когда-то работала швеей в компании, занимающейся пошивом детской одежды, а отец был управляющим в автосалоне.

ФОТО: Kevin Lamarque / Reuters

До предвыборной кампании мы даже не имели представления о том, как они выглядят. Впервые журналисты запечатлели родителей Мелании, когда те приехали поздравить Трампа с победой на выборах и переездом в Белый дом.

ФОТО: Chris Kleponis / Sipa USA

Амалия и Виктор Кнавс прибыли на официальную часть новоселья и все время находились возле дочери и президента США. Кажется, все внимание прессы тогда было приковано только к ним.

ФОТО: Chris Kleponis / Sipa USA

Во время своего первого выхода в свет Амалия Кнавс была в элегантном платье, а Виктор выбрал классический деловой костюм. Учитывая, что родителям Мелании уже за 70, они выглядят просто супер!

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