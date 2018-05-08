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  • Богини! Блейк Лайвли и Ирина Шейк блеснули нарядами на Met Gala

Богини! Блейк Лайвли и Ирина Шейк блеснули нарядами на Met Gala

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Звёзды американской эстрады посетили ежегодный бал Института костюма Met Gala, где похвастались изысканными нарядами.

На балу отметились Кэти Перри, Блейк Лайвли, Ирина Шейк, Джаред Лето, Ким Кардашьян, Рианна и многие другие.

Бал проходил в Нью-Йоркском музее искусств Metropolitan.

Наряды актрисы и жены Райана Рейнольдса - Блейк Лайвли, и русской модели Ирины Шейк критики сразу отметили, как одни из самых изысканных образов. 

Смотри фото! 

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