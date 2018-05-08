Богини! Блейк Лайвли и Ирина Шейк блеснули нарядами на Met Gala
8 мая 2018 г., 13:56
Звёзды американской эстрады посетили ежегодный бал Института костюма Met Gala, где похвастались изысканными нарядами.
На балу отметились Кэти Перри, Блейк Лайвли, Ирина Шейк, Джаред Лето, Ким Кардашьян, Рианна и многие другие.
Бал проходил в Нью-Йоркском музее искусств Metropolitan.
Наряды актрисы и жены Райана Рейнольдса - Блейк Лайвли, и русской модели Ирины Шейк критики сразу отметили, как одни из самых изысканных образов.
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