Самая соблазнительная актриса СССР! Эстонская кинодива Эве Киви отмечает 80-летие

В советском обществе, в котором не было секса, Эве Киви называли секс-символом кино.

Эве родилась 8 мая 1938 года в Пайде в семье бухгалтера. В кино снимается с 1955 года. Актриса снялась в фильмах "Последняя релеквия", "Человек в проходном дворе", "Дон Жуан в Таллине" и многих-многих других картинах. В 1982 году Эве Киви получила звание Заслуженная артистка Эстонской ССР.