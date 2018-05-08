Самая соблазнительная актриса СССР! Эстонская кинодива Эве Киви отмечает 80-летие Смотрите галерею!
8 мая 2018 г., 11:05
Сегодня отмечает свой день рождения эстонская актриса Эве Киви. В 70-х годах в СССР каждый знал эту блондинку с телеэкрана.
В советском обществе, в котором не было секса, Эве Киви называли секс-символом кино.
Эве родилась 8 мая 1938 года в Пайде в семье бухгалтера. В кино снимается с 1955 года. Актриса снялась в фильмах "Последняя релеквия", "Человек в проходном дворе", "Дон Жуан в Таллине" и многих-многих других картинах. В 1982 году Эве Киви получила звание Заслуженная артистка Эстонской ССР.
Эве Киви и по сей день выглядит превосходно. А своей статностью, женственностью и точеной фигурой может посоревноваться со многими женщинами, которые гораздо моложе нее.