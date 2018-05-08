вторник, 8 мая 2018 г.
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Хабенского раскритиковали за скандал с женщиной из-за «Собибора»

Хабенского раскритиковали за скандал с женщиной из-за «Собибора» Актер принес извинения!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vladimir Trefilov / Sputnik

Интернет-пользователи раскритиковали российского актера и режиссера Константина Хабенского, который на повышенных тонах поспорил с журналисткой на пресс-конференции, посвященной его фильму «Собибор». В частности, писательница Марина Ахмедова в Facebook потребовала у артиста извиниться перед женщиной.

«Может, Хабенский прекрасен. Может быть, он снял прекрасный фильм. Может быть, я его посмотрю. Но мне не нравится, когда так разговаривают с представителями моей профессии. Какой-то нервный срыв у человека», — написала Ахмедова.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Хабенский был пьян. «Алкоголь, перегруз, нервы? Что с ним? Женщина задала вполне мирный, безо всякого подтекста вопрос. Почему такая дикая реакция?» — поинтересовалась театральный критик Елена Вольгуст.

На пресс-конференции, посвященной «Собибору», Хабенский эмоционально отреагировал на вопрос журналистки о том, поймет ли его дебютную работу неподготовленная аудитория, которая обычно ходит на сеансы «с попкорном и колой». Запись инцидента опубликована на YouTube. Смотрите ЗДЕСЬ! 

«Вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Что вас волнует, скажите, пожалуйста? Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут? Скажите мне, что живет рядом с вами?» — спросил Хабенский собеседницу. Он подчеркнул, что «живо отреагировал», потому что ему «кровно интересен» вопрос журналистки.

Как 7 мая сообщает портал Daily Storm, Хабенский принес извинения женщине. «Да, действительно, тон был повышенный. И я за это прошу прощения у женщины, задавшей мне этот вопрос. Но количество подобных вопросов любого нормального человека доведет до состояния кипения!» — объяснил он.

46-летний Константин Хабенский сыграл в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Географ глобус пропил», «Шпион, выйди вон!», «Адмиралъ» и «Коллектор», а также в сериалах «Убойная сила» и «Метод». В «Собиборе», премьера которого состоялась 3 мая, он выступил режиссером, сценаристом и ведущим актером.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ