Хабенского раскритиковали за скандал с женщиной из-за «Собибора»

«Может, Хабенский прекрасен. Может быть, он снял прекрасный фильм. Может быть, я его посмотрю. Но мне не нравится, когда так разговаривают с представителями моей профессии. Какой-то нервный срыв у человека», — написала Ахмедова.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Хабенский был пьян. «Алкоголь, перегруз, нервы? Что с ним? Женщина задала вполне мирный, безо всякого подтекста вопрос. Почему такая дикая реакция?» — поинтересовалась театральный критик Елена Вольгуст.

На пресс-конференции, посвященной «Собибору», Хабенский эмоционально отреагировал на вопрос журналистки о том, поймет ли его дебютную работу неподготовленная аудитория, которая обычно ходит на сеансы «с попкорном и колой». Запись инцидента опубликована на YouTube. Смотрите ЗДЕСЬ!

«Вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Что вас волнует, скажите, пожалуйста? Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут? Скажите мне, что живет рядом с вами?» — спросил Хабенский собеседницу. Он подчеркнул, что «живо отреагировал», потому что ему «кровно интересен» вопрос журналистки.

Как 7 мая сообщает портал Daily Storm, Хабенский принес извинения женщине. «Да, действительно, тон был повышенный. И я за это прошу прощения у женщины, задавшей мне этот вопрос. Но количество подобных вопросов любого нормального человека доведет до состояния кипения!» — объяснил он.