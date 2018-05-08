вторник, 8 мая 2018 г.
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  • Нет слов! От сумасшедшего платья Рианны невозможно отвести взгляд

Нет слов! От сумасшедшего платья Рианны невозможно отвести взгляд

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8 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке прошел 72-й бал Института костюма Met Gala. 

Появление на красной дорожке Рианны стало одним из самых долгожданных: каждый год певица поражает воображение собравшихся своими сложными и эффектными нарядами, и 2018-й не стал исключением.

30-летняя барбадосская звезда выбрала для Met Gala серебряный наряд Maison Margiela: короткое платье, плащ и головной убор, инкрустированные сотнями камней. Сложный наряд для певицы создал дизайнер Джон Гальяно. Массивные аксессуары и серебряные лодочки дополнили комплект. За бьюти-образ звезды в этот вечер отвечал Стивен Джонс. Волосы стилист девушки собрал в гладкий пучок, выпустив пряди у висков. В макияже акцент был сделан на глаза и сияющую кожу, передает Elle.

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