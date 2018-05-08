Нет слов! От сумасшедшего платья Рианны невозможно отвести взгляд

Появление на красной дорожке Рианны стало одним из самых долгожданных: каждый год певица поражает воображение собравшихся своими сложными и эффектными нарядами, и 2018-й не стал исключением.

30-летняя барбадосская звезда выбрала для Met Gala серебряный наряд Maison Margiela: короткое платье, плащ и головной убор, инкрустированные сотнями камней. Сложный наряд для певицы создал дизайнер Джон Гальяно. Массивные аксессуары и серебряные лодочки дополнили комплект. За бьюти-образ звезды в этот вечер отвечал Стивен Джонс. Волосы стилист девушки собрал в гладкий пучок, выпустив пряди у висков. В макияже акцент был сделан на глаза и сияющую кожу, передает Elle.