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Долина шокировала безвкусицей на инаугурации Путина

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Лариса Долина

ФОТО: Viktor Tolochko/Sputnik/Scanpix

Инаугурацию президента России Владимира Путина в кремле 7 мая посетили многие звезды российского шоу-бизнеса: актеры, музыканты и телеведущие. Среди приглашенных появилась и певица Лариса Долина.

Для торжественной церемонии знаменитость выбрала ярко-красный костюм и белый топ. Не заметить звезду среди одетых согласно дресс-коду гостей было невозможно.

Однако некоторым пользователям Instagram наряд Долиной показался неудачным: слишком кричащим и подчеркивающим недостатки фигуры артистки. Знаменитость опубликовала снимок с коллегами по творческому цеху в соцсети.

"Господи, Долина с пузиком в каком-то странном белом топе и совершенно безвкусной красной накидке, ну надо же меру знать, есть же дресс-код и прочие прелести", "Где ж вы красавиц-то нашли? Заворотнюк-то еще ничего, а вот Долина это же ваще, наплевала на все правила, нельзя же так в Кремль приходить", – написал один из строгих критиков, передает Дни.ру.

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