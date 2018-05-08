Долина шокировала безвкусицей на инаугурации Путина

Инаугурацию президента России Владимира Путина в кремле 7 мая посетили многие звезды российского шоу-бизнеса: актеры, музыканты и телеведущие. Среди приглашенных появилась и певица Лариса Долина.
Для торжественной церемонии знаменитость выбрала ярко-красный костюм и белый топ. Не заметить звезду среди одетых согласно дресс-коду гостей было невозможно.
Однако некоторым пользователям Instagram наряд Долиной показался неудачным: слишком кричащим и подчеркивающим недостатки фигуры артистки. Знаменитость опубликовала снимок с коллегами по творческому цеху в соцсети.
"Господи, Долина с пузиком в каком-то странном белом топе и совершенно безвкусной красной накидке, ну надо же меру знать, есть же дресс-код и прочие прелести", "Где ж вы красавиц-то нашли? Заворотнюк-то еще ничего, а вот Долина это же ваще, наплевала на все правила, нельзя же так в Кремль приходить", – написал один из строгих критиков, передает Дни.ру.