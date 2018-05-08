Случилась беда: поклонники собирают деньги для Аллегровой

«Беда, беда с костюмами – везде один наряд. На телевидении, на свадьбе, на дне рождения – так примелькался этот наряд, что сил нет», «Грустно и обидно, когда приходится довольствоваться малым, ведь профессия требует от певца способности постоянно удивлять», «По фотo уже не поймешь, что за мероприятие – камзол прежний, только фон меняется. Как же можно так забить на себя? Гардероб ведь является одной из важных составляющих артиста», «Вспоминаю прошлые годы – там и платья, и костюмы. Но куда все делось? Ирина Аллегрова и так не частый гость на светских мероприятиях, так еще и ходит в одном и том же», «Хоть бы гардероб с этим опостылевшим камзолом у нее украли!», «Давайте собирать деньги на новую одежду для Аллегровой!», – пишут поклонники на странице артистки в социальной сети «ВКонтакте» и даже собираются организовать фонд помощи.