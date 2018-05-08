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Андреева ужасала коллег обильной растительностью на лице

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Екатерина Андреева.

ФОТО: Filippov Alexei/COVI

В 1997 году Екатерина Андреева начала вести программу "Время" на Первом канале. И за эти 20 с лишним лет она внешне практически не изменилась.

"Я не меняю прическу, потому что удобно и катастрофически не хватает времени "крутить вавилоны", – улыбается Андреева. – За пределами работы хожу с распущенными волосами – вполне себе стильно".

Андреева уверяет, что ценит внешность, "которой наградил бог". Поэтому не пытается кардинально себя перекроить, омолодить. "Никогда не хотела что-то исправить, даже по мелочи. Например, когда все выщипывали брови, не трогала их. Хотя визажисты намекали: мол, слишком много растительности. Зато теперь я в тренде!" – цитирует ведущую StarHit

Кстати, за эту обильную растительность над Андреевой часто посмеивались в коридорах Первого канала. "Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка. Удивленно приподнятая!" – настаивала секретарша Верочка в "Служебном романе".

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