Андреева ужасала коллег обильной растительностью на лице

В 1997 году Екатерина Андреева начала вести программу "Время" на Первом канале. И за эти 20 с лишним лет она внешне практически не изменилась.
"Я не меняю прическу, потому что удобно и катастрофически не хватает времени "крутить вавилоны", – улыбается Андреева. – За пределами работы хожу с распущенными волосами – вполне себе стильно".
Андреева уверяет, что ценит внешность, "которой наградил бог". Поэтому не пытается кардинально себя перекроить, омолодить. "Никогда не хотела что-то исправить, даже по мелочи. Например, когда все выщипывали брови, не трогала их. Хотя визажисты намекали: мол, слишком много растительности. Зато теперь я в тренде!" – цитирует ведущую StarHit.
Кстати, за эту обильную растительность над Андреевой часто посмеивались в коридорах Первого канала. "Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка. Удивленно приподнятая!" – настаивала секретарша Верочка в "Служебном романе".