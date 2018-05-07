Что такое сухомятка и почему все говорят, что это вредно?

Официального медицинского термина "сухомятка", естественно, не существует. В обиходе этим словом принято называть еду с минимальным содержанием жидкости — такая пища твёрдой консистенции, она не похожа на пюре или кашу, там нет бульона. Например, типичная сухомятка — это бутерброд, пишет Лайф.

— Частично такая еда становится мягче, когда при пережевывании она обрабатывается слюной. Однако этого недостаточно для того, чтобы желудку было легко её переварить, — объясняет диетолог Ольга Кашина-Веселова. — Если говорить точнее, еда, конечно, переваривается, но дольше. А всё потому, что желудок в определённый период времени способен выделять определённое количество желудочного сока. Следовательно, чем суше еда, тем больше требуется сока, тем тяжелее и дольше её будет переваривать желудок.

ФОТО: Arne Trautmann / PantherMedia / Arne Trautmann

Кроме того, сухомятка — это обычно самый банальный фастфуд. Бургеры, картошка фри, сэндвичи и так далее. В этих блюдах мало жидкости, к тому же в них ещё не хватает питательных веществ и витаминов. А вот канцерогенов, трансжиров, сахара — хоть отбавляй. Всё это тоже никак не способствует правильному пищеварению.

Бытует мнение, что желудку можно "помочь", — то есть размягчить сухомятку, запив еду жидкостью. По словам диетолога, это не так.

— Жидкость, которая не содержится в самой еде, не является ее частью, а поступает в желудок отдельно, лишь усугубляет ситуацию: она разбавляет желудочный сок, — говорит специалист. — Сока и так не хватает, чтобы переварить такую пищу, а тут еще и его концентрация уменьшается. Процесс переваривания замедляется еще больше. Отсюда — тяжесть, изжога, отрыжка, спазмы желудка.