Не все артисты давали развернутые интервью журналистам на синей ковровой дорожке в воскресенье, 6 мая, во время открытия песенного конкурса «Евровидение-2018». Кто-то просто отказывался давать интервью, некоторые же артисты согласны были ответить на пару вопросов.