Интервью за 10 секунд: Александру Рыбаку понравилась кепка Эдгара Гергеля ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО LIMON.EE!
7 мая 2018 г., 18:15
Не все артисты давали развернутые интервью журналистам на синей ковровой дорожке в воскресенье, 6 мая, во время открытия песенного конкурса «Евровидение-2018». Кто-то просто отказывался давать интервью, некоторые же артисты согласны были ответить на пару вопросов.
Александра Рыбака (Норвегия) мы уговорили подойти к нашей камере и микрофону. И вот что из этого получилось.
Смотрите видеоинтервью!