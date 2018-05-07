Не все артисты давали развернутые интервью журналистам на синей ковровой дорожке в воскресенье, 6 мая, во время открытия песенного конкурса «Евровидение-2018». Кто-то просто отказывался давать интервью, некоторые же артисты согласны были ответить на пару вопросов. 

Александра Рыбака (Норвегия) мы уговорили подойти к нашей камере и микрофону. И вот что из этого получилось. 

Смотрите видеоинтервью! 