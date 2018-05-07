понедельник, 7 мая 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Галерея: Юлия Самойлова возглавила «Бессмертный полк» в Лиссабоне

Галерея: Юлия Самойлова возглавила «Бессмертный полк» в Лиссабоне

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Люди несли портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла под музыку и песни военных лет. 

В преддверии открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2018» в Лиссабоне 6 мая прошла акция «Праздник Победы и Мира», в которой приняли участие около 1200 человек.

Ее центральным элементом стало шествие колонны «Бессмертного полка», которую возглавляла российская участница конкурса певица Юлия Самойлова. Также в акции приняли участие члены российской делегации конкурса, передает ТАСС.

В память о героях Великой Отечественной войны активисты несли портреты погибших солдат, а также флаги России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии и копии Знамени Победы, сообщает сайт посольства РФ в Португалии.

Акция «Бессмертный полк» в воскресенье прошла также в испанском Мадриде, английских Манчестере, Дерби и Мансфилде, столице Швеции Стокгольме, американском Сан-Франциско, самом большом городе Австралии Сиднее. Кроме того, участники акции шагали по корейскому Сеулу, кубинскому Сантьяго и бразильскому Сан-Паулу. «Бессмертный полк» шел также по немецкому Кельну и турецкой Анкаре.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ