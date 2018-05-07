Галерея: Юлия Самойлова возглавила «Бессмертный полк» в Лиссабоне

В преддверии открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2018» в Лиссабоне 6 мая прошла акция «Праздник Победы и Мира», в которой приняли участие около 1200 человек.

Ее центральным элементом стало шествие колонны «Бессмертного полка», которую возглавляла российская участница конкурса певица Юлия Самойлова. Также в акции приняли участие члены российской делегации конкурса, передает ТАСС.

В память о героях Великой Отечественной войны активисты несли портреты погибших солдат, а также флаги России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии и копии Знамени Победы, сообщает сайт посольства РФ в Португалии.