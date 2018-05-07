Галерея: Юлия Самойлова возглавила «Бессмертный полк» в Лиссабоне

Люди несли портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла под музыку и песни военных лет.
В преддверии открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2018» в Лиссабоне 6 мая прошла акция «Праздник Победы и Мира», в которой приняли участие около 1200 человек.
Ее центральным элементом стало шествие колонны «Бессмертного полка», которую возглавляла российская участница конкурса певица Юлия Самойлова. Также в акции приняли участие члены российской делегации конкурса, передает ТАСС.
В память о героях Великой Отечественной войны активисты несли портреты погибших солдат, а также флаги России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии и копии Знамени Победы, сообщает сайт посольства РФ в Португалии.
Акция «Бессмертный полк» в воскресенье прошла также в испанском Мадриде, английских Манчестере, Дерби и Мансфилде, столице Швеции Стокгольме, американском Сан-Франциско, самом большом городе Австралии Сиднее. Кроме того, участники акции шагали по корейскому Сеулу, кубинскому Сантьяго и бразильскому Сан-Паулу. «Бессмертный полк» шел также по немецкому Кельну и турецкой Анкаре.