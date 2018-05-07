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Родит на днях: Малахов высказался о беременности 46-летней Кудрявцевой

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ФОТО: Ramil Sitdikov / RIA Novosti

Разговоры о беременности Кудрявцевой появились еще в начале весны. В тот момент многие заметили изменения в фигуре артистки. После одного из выпусков шоу с Лерой Кудрявцевой все сомнения сразу же пропали, так как был отчетливо виден большой живот ведущей, пишет Дни.ру.

"Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – откровенно заявил всезнающий Андрей Малахов. А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 26-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом. В авторской колонке для StarHit Малахов рассказал, как Кудрявцева и ее супруг готовятся к пополнению в семействе. "В последние "вольные" дни перед приближающимся отцовством она решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но на не чемпионат мира, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтические ночи". 

Интересно, что в начале март корреспондент Dni.Ru прямо в лоб спросил Кудрявцеву:  Желтая пресса то и дело пишет, что вы беременны. Когда же, наконец, слухи обретут реальное воплощение?" "Я спокойно на это реагирую. Как говорится, их слова, да богу в уши!", – полушутя тогда ответила Лера. Тогда, кстати, она точно не ответила, будет ли вести в этом году премию "МУЗ-ТВ" в июне. Мол, могут возникнуть обстоятельства личного характера. 

Теперь же стало известно, что беременность не помешает Кудрявцевой в паре с Максимом Галкиным работать на церемонии. Несколько лет назад глубоко беременная Ксения Собчак тоже работала на этой премии.

Напомним, что единственный сын телеведущей Жан родился 28 лет назад в браке с музыкантом группы "Ласковый май", барабанщиком Сергеем Ленюком. 

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