Осторожно! Осужденные сотрудники портала Limon.ee сбежали из тюрмы!

В преддверии выходных редакция Limon.ee в составе пяти человек отправилась в места не столь отдаленные по обвинению в финансовых махинациях.
Суд присяжных вынес свой вердикт - 10 лет в тюрьме без права на досрочное освобождение.
Но нам повезло: произошел пожар и у нас появился шанс сбежать. У нас было всего 60 минут, пока пока пожар не будет потушен и охранники не вернутся на свои места, но и этого нам хватило. Теперь настала твоя очередь.
Квест «Побег из тюрмы» от RealityGame по адресу Мустамяэ теэ, 130 заставит твой мозг выстраивать сложные логические цепочки, обращать внимание на детали, которым в повседневной жизни ты бы не придал никакого значения и, конечно, действовать, ведь сидя на одном месте из тюрьмы не сбежишь.
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Квест «Побег из тюрмы» подойдет для компании до пяти человек. Вся информация и правила игры найдешь на сайте RealityGame.
Условия игры:
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