Осторожно! Осужденные сотрудники портала Limon.ee сбежали из тюрмы!

Суд присяжных вынес свой вердикт - 10 лет в тюрьме без права на досрочное освобождение.

Побег из тюрьмы, Reality Game ФОТО: Konstantin Sednev

Но нам повезло: произошел пожар и у нас появился шанс сбежать. У нас было всего 60 минут, пока пока пожар не будет потушен и охранники не вернутся на свои места, но и этого нам хватило. Теперь настала твоя очередь.

Побег из тюрьмы, Reality Game ФОТО: Konstantin Sednev

Квест «Побег из тюрмы» от RealityGame по адресу Мустамяэ теэ, 130 заставит твой мозг выстраивать сложные логические цепочки, обращать внимание на детали, которым в повседневной жизни ты бы не придал никакого значения и, конечно, действовать, ведь сидя на одном месте из тюрьмы не сбежишь.

Побег из тюрьмы, Reality Game ФОТО: Konstantin Sednev

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Квест «Побег из тюрмы» подойдет для компании до пяти человек. Вся информация и правила игры найдешь на сайте RealityGame.

Условия игры:

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