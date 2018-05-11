пт, 11.05.2018
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
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  • Осторожно! Осужденные сотрудники портала Limon.ee сбежали из тюрмы!

Осторожно! Осужденные сотрудники портала Limon.ee сбежали из тюрмы! РОЗЫГРЫШ!

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В преддверии выходных редакция Limon.ee в составе пяти человек отправилась в места не столь отдаленные по обвинению в финансовых махинациях. 

Суд присяжных вынес свой вердикт - 10 лет в тюрьме без права на досрочное освобождение.

Побег из тюрьмы, Reality Game

ФОТО: Konstantin Sednev

Но нам повезло: произошел пожар и у нас появился шанс сбежать. У нас было всего 60 минут, пока пока пожар не будет потушен и охранники не вернутся на свои места, но и этого нам хватило. Теперь настала твоя очередь.

Побег из тюрьмы, Reality Game

ФОТО: Konstantin Sednev

Квест «Побег из тюрмы» от RealityGame по адресу Мустамяэ теэ, 130 заставит твой мозг выстраивать сложные логические цепочки, обращать внимание на детали, которым в повседневной жизни ты бы не придал никакого значения и, конечно, действовать, ведь сидя на одном месте из тюрьмы не сбежишь.

Побег из тюрьмы, Reality Game

ФОТО: Konstantin Sednev

Тоже хочешь разнообразить свою жизнь? Тогда участвуй в нашем розыгрыше!

Квест «Побег из тюрмы» подойдет для компании до пяти человек. Вся информация и правила игры найдешь на сайте RealityGame.

Условия игры:

  • Поставь отметку LIKE (НРАВИТСЯ) сообществу LIMON в Facebook;
  • Поделись этой публикацией со своими друзьями;
  • Напиши в комментариях имя друга, которого точно пригласишь на квест в случае победы!

Желаем удачи в розыгрыше! Имя победителя мы назовем 18 мая.

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