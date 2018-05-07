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  • Восемь сигналов того, что у вас будет сердечный приступ

Восемь сигналов того, что у вас будет сердечный приступ Это важно!

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ФОТО: Leung Cho Pan / PantherMedia / Leung Cho Pan

Lifter со ссылкой на TipHero рассказывает о признаках надвигающегося сердечного приступа, которые проявляются примерно за месяц.

Обратите на них внимание — и вы сможете избежать приступа:

1. Боль в животе

Если в последнее время вас преследуют расстройства желудка (они могут проявляться в виде тошноты, болей и даже вздутия), это может быть первым тревожным признаком. Боли в животе перед сердечным приступом носят эпизодический характер, то есть проходят и снова возвращаются.

2. Бессонница

Если вам трудно заснуть, вы просыпаетесь в течение ночи или слишком рано утром, то у вас бессонница. Бессонница сопряжена с повышенным риском сердечного приступа или инсульта, особенно у женщин. Другие симптомы хронической бессонницы — тревожность и рассеянность.

3. Повышенная утомляемость

Вы ощущаете усталость, даже когда выспались? Повышенная утомляемость — один из основных симптомов надвигающегося сердечного приступа. Если вы устаёте после простейших действий (застелить кровать, принять душ) и к вечеру усталость усиливается — обратите внимание!

4. Выпадение волос

Один из самых заметных признаков сердечно-сосудистых заболеваний — выпадение волос на макушке. Обычно он проявляется у мужчин старше 50, но некоторые женщины тоже в группе риска.

5. Нарушенное сердцебиение

Аритмия (неравномерное сердцебиение) и тахикардия (учащённое сердцебиение) могут возникать внезапно и длиться 1–2 минуты. Если они не проходят, вы можете ощутить головокружение и сильную слабость. В таком случае немедленно вызывайте врача!

6. Одышка

При диспноэ (одышке) вам кажется, что вы не в состоянии сделать глубокий вдох; зачастую это сопровождается слабостью и головокружением. Этот симптом проявляется и у мужчин, и у женщин уже за полгода до сердечного приступа.

7. Повышенное потоотделение

Так называемые приливы, характерные для женщин в период менопаузы, могут быть сигналом более опасной напасти. Обратите особое внимание на гриппоподобные симптомы, липкую кожу и сильное потоотделение, не вызванное жарой или физическими нагрузками.

8. Боли в груди

Главный и самый известный симптом — ощущение дискомфорта в руке или руках, челюсти, шее, плечах и груди. У мужчин это самый верный признак приближающегося сердечного приступа, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Однако у женщин он наблюдается лишь в 30% случаев.

Не игнорируйте эти симптомы! Помните — профилактика всегда лучше реабилитации!

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