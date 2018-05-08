Сколько нужно спать, чтобы не умереть молодым?

Сколько часов сна в день необходимо на самом деле человеку? Исследованием данной проблемы занимался нейробиолог из Научного центра сна при Калифорнийском университете в Беркли Мэтью Уокер. В итоге ученый пришел к заключению о том, что сон на протяжении 8-9 часов в сутки помогает предотвратить вероятность преждевременной смерти.

«Для снижения риска инсульта, инфаркта, рака, ожирения, диабета и чтобы не умереть молодым, необходимо спать 8-9 часов, причем восемь часов - это обязательный минимум», - заявил по данному поводу нейробиолог.

По словам Уокера, существует более 17 тысяч научных статей, подтверждающих приоритетность длительного сна. Если регулярно спать не более 6-7 часов в день, это ведет к возрастанию рисков разных заболеваний, утверждает профессор.

Как понять, насколько серьезен дефицит сна для человека? Эксперт посоветовал ответить на два вопроса: могли бы вы заснуть в 11 часов вечера, проснувшись рано утром? 2) нужно ли пить кофе, чтобы активно работать в первой половине дня? Если человек ответит «да» на хотя бы один из вопросов, он спит явно недостаточно, заметил Уокер.

По мнению ученого, для качественного ночного сна важно соблюдать ряд условий.

«Засыпающему человеку нужно выключать телефон. Также большое значение имеет окружающая среда: температура воздуха в комнате, удобство кровати, приток свежего воздуха», - уточнил биолог.