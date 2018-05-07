Журналистка в прямом эфире ударила футбольного фаната, сунувшего руку ей в трусы

Девушка довела эфир до конца, а затем развернулась и ударила одного из фанатов микрофоном. Как оказалось позже, парень засунул руку ей под юбку и стал трогать промежность.

«То, что случилось со мной, случается с тысячами женщин каждый день в общественных местах. Разница в том, что это со мной случилось во время прямого эфира на телевидении, я решила защитить себя», - сказала она.