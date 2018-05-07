Журналистка в прямом эфире ударила футбольного фаната, сунувшего руку ей в трусы

Журналистка Мария Фернанда Мора вела прямой репортаж после футбольного матча в Мексике. Рядом находились фанаты, которые увидели телекамеру и решили засветиться в эфире. Толпа стала хором петь кричалки и прыгать, передает Лайф.
Девушка довела эфир до конца, а затем развернулась и ударила одного из фанатов микрофоном. Как оказалось позже, парень засунул руку ей под юбку и стал трогать промежность.
«То, что случилось со мной, случается с тысячами женщин каждый день в общественных местах. Разница в том, что это со мной случилось во время прямого эфира на телевидении, я решила защитить себя», - сказала она.
Сначала журналистка подумала, что фанат случайно до нее дотронулся сзади, но потом действие продолжилось еще несколько раз. Она призвала женщин не молчать о сексуальных домогательствах и защищать свои права.