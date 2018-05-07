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Исхудавшая Толкалина взбудоражила фанатов снимком без белья ФОТО!

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Любовь Толкалина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Известная актриса Любовь Толкалина опубликовала пикантный снимок. Ее запечатлели во время необычной лечебной процедуры.

Фотография была сделана на бальнеологическом курорте в Италии. Толкалина разделась, чтобы пройти процедуру грязелечения. 

"Судьба закинула нас на три дня прямо в грязь!!! Мы в Абано термах...буду рассказывать поступательно... а сегодня вот так. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – подписала снимок она. Пользователи тут же начали оставлять восторженные комментарии.

"Ой какая вы хорошенькая в грязи!" – восхищается поклонник. "Надеюсь не в деревню Грязь! Вам очень идёт новый костюмчик! Главное, как сел", – шутит второй. "Люба, вы росой и пыльцой наверно питаетесь, такая стройная!" – поражается третий.

Некоторые отметили, что Толкалина не просто стройная, но невероятно худая. "Тростиночка", – написал ей комментатор. "Боже такая плоская задница", – подметил другой.

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