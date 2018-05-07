70-летний Михаил Шуфутинский прокомментировал свадьбу с молодой возлюбленной

Михаил Шуфутинский никогда не отрицал, что в его жизни была лишь одна любимая женщина - супруга Маргарита. Вместе они прожили более 40 лет, но в 2015 году жена музыканта скончалась. Певец впал в продолжительную депрессию, и спасти его от уныния смогла только новая пассия.

Сам Михаил никак не комментирует роман со Светланой Уразовой, танцовщицей, которая практически всегда выступает с ним на одной сцене. Избранница артиста младше его почти на 30 лет, но кажется, это ничуть не смущает влюбленных. Так, на вечеринке в честь 70-летия артиста, молодая женщина выступила в роли хозяйки, передает Starhit.

A post shared by Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Apr 13, 2018 at 11:13am PDT

Представителям программы «Ты не поверишь!» удалось пообщаться с супругой Иосифа Кобзона, которая подтвердила роман Шуфутинского с очаровательной блондинкой. «Михаила сейчас поддерживают его дети, внуки, семья. Также поклонники по всей стране о нем не забывают. Ну и эта девушка также старается быть рядом», - рассказала Нелли Кобзон.

Михаил и Светлана часто выходят в свет вместе, да и на концертах они неразлучны. Прекрасно понимая, что их кумир обрел личное счастье после семейной трагедии, поклонники Михаила стали готовиться к новости о скорой свадьбе. Однако сам музыкант не спешит регистрировать отношения со Светланой.

«Свадьба? Какая еще свадьба? Я пока не готов к свадьбе, да мне это и не за чем. Я еще слишком молод для таких формальностей», - уверенно отметил Шуфутинский, общаясь с журналистами.

По всей видимости, Михаил и Светлана не нуждаются в официальной регистрации брака. Молодая женщина выглядит невероятно счастливой рядом со знаменитым артистом. Она старается как можно реже попадаться на глаза журналистам и не комментирует личную жизнь.

Об избраннице Шуфутинского известно немного. Светлана родилась в 1977 году. У нее есть взрослая дочь, которая поддерживает выбор матери. Танцовщица уже давно выступает вместе с певцом, но роман у них завязался лишь после того, как Михаил встал вдовцом.