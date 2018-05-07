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  • В 52-й день рождения Ирина Салтыкова показала, как выглядит в бикини

В 52-й день рождения Ирина Салтыкова показала, как выглядит в бикини Как она это делает?!

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Ирина Салтыкова

ФОТО: Instagram

В субботу, 5 мая, певице Ирине Салтыковой исполнилось 52 года. Однако в это невозможно поверить, посмотрев на фото певицы в купальнике. Оценим?

Отпраздновать свой 52-й день рождения Ирина Салтыкова решила в одном из роскошных отелей Монако. Туда певица отправилась вместе с дочерью. Именно Алиса и сделала эффектный кадр, который за несколько часов набрал в Instagram Салтыковой больше 5 тысяч лайков. На фото певица позирует на лежаке в белоснежном бикини. 

 

Дочка застала врасплох......)))!

A post shared by Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) on

Поклонники Ирины были рады увидеть столь смелый снимок. В комментариях они осыпали Салтыкову комплиментами: «Невероятно- великолепный расплох получился у талантливой во всём дочери!», «Тело молодой девушки!», «Прелесть, красивая Ирина» (орфография и пунктуация сохранены). 

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