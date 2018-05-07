В 52-й день рождения Ирина Салтыкова показала, как выглядит в бикини

Отпраздновать свой 52-й день рождения Ирина Салтыкова решила в одном из роскошных отелей Монако. Туда певица отправилась вместе с дочерью. Именно Алиса и сделала эффектный кадр, который за несколько часов набрал в Instagram Салтыковой больше 5 тысяч лайков. На фото певица позирует на лежаке в белоснежном бикини.