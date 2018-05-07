Всем назло! Кристина Асмус показала большой живот

Недавно в Сети появились слухи о втор беременности Кристины Асмус.
Актриса долго молчала, но потом опубликовала фото с большим животом и подписала его так: «#изпрессыузналаосвоейбеременности #невиноватаяя #ятолькофоткувширокойрубашкевыложила #ишьтыподишьты #журналистартистудруг #этознаютвсевокруг #забуйкинезаплывать #абыллимальчик #дайтедва #ачеэтовыздесьделаетеа #журналистсдушойпоэта #контрхайп #контрстрайк #небеременныебудни».
Многие решили, что актриса их разыгрывает, но есть и те, кто поверил в беременность. Правды пока не знает никто.
#изпрессыузналаосвоейбеременности #невиноватаяя #ятолькофоткувширокойрубашкевыложила #ишьтыподишьты #журналистартистудруг #этознаютвсевокруг #забуйкинезаплывать #абыллимальчик #дайтедва #ачеэтовыздесьделаетеа #журналистсдушойпоэта #контрхайп #контрстрайк #небеременныебудни #темасисекнераскрыта #чревоугодиенашевсе #всеммашина