Всем назло! Кристина Асмус показала большой живот

Актриса долго молчала, но потом опубликовала фото с большим животом и подписала его так: «#изпрессыузналаосвоейбеременности #невиноватаяя #ятолькофоткувширокойрубашкевыложила #ишьтыподишьты #журналистартистудруг #этознаютвсевокруг #забуйкинезаплывать #абыллимальчик #дайтедва #ачеэтовыздесьделаетеа #журналистсдушойпоэта #контрхайп #контрстрайк #небеременныебудни».

Многие решили, что актриса их разыгрывает, но есть и те, кто поверил в беременность. Правды пока не знает никто.