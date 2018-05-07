понедельник, 7 мая 2018 г.
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Всем назло! Кристина Асмус показала большой живот

Всем назло! Кристина Асмус показала большой живот ФОТО

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

Недавно в Сети появились слухи о втор беременности Кристины Асмус. 

Актриса долго молчала, но потом опубликовала фото с большим животом и подписала его так: «#изпрессыузналаосвоейбеременности #невиноватаяя #ятолькофоткувширокойрубашкевыложила #ишьтыподишьты #журналистартистудруг #этознаютвсевокруг #забуйкинезаплывать #абыллимальчик #дайтедва #ачеэтовыздесьделаетеа #журналистсдушойпоэта #контрхайп #контрстрайк #небеременныебудни».

Многие решили, что актриса их разыгрывает, но есть и те, кто поверил в беременность. Правды пока не знает никто.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ