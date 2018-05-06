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Эксклюзив Limon.ee: страстный танец Дмитрия Борисова для Элины Нечаевой попал в Сеть ВИДЕО!

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Дмитрий Борисов

ФОТО: Первый канал

Вчера в Лиссабоне состоялась вечеринка Израиля, на которой встретились ведущий Первого канала Дмитрий Борисов и Элина Нечаева. Российская телезвезда проинтервьюировала Элину. Но этим дело не закончилось.

Папарацци для Limon.ee сняли, как ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов с микрофоном Первого канала танцует на вечеринке Израиля в Лиссабоне прямо для эстонской певицы. Сам Борисов до этого проинтервьюировал Элину Нечаеву!

Смотрите эксклюзивное видео! 

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