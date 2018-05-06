Эксклюзив Limon.ee: страстный танец Дмитрия Борисова для Элины Нечаевой попал в Сеть

Папарацци для Limon.ee сняли, как ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов с микрофоном Первого канала танцует на вечеринке Израиля в Лиссабоне прямо для эстонской певицы. Сам Борисов до этого проинтервьюировал Элину Нечаеву!