Эксклюзив Limon.ee: страстный танец Дмитрия Борисова для Элины Нечаевой попал в Сеть ВИДЕО!
6 мая 2018 г., 16:28
Вчера в Лиссабоне состоялась вечеринка Израиля, на которой встретились ведущий Первого канала Дмитрий Борисов и Элина Нечаева. Российская телезвезда проинтервьюировала Элину. Но этим дело не закончилось.
Папарацци для Limon.ee сняли, как ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов с микрофоном Первого канала танцует на вечеринке Израиля в Лиссабоне прямо для эстонской певицы. Сам Борисов до этого проинтервьюировал Элину Нечаеву!
Смотрите эксклюзивное видео!