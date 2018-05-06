Это не кадры из «Титаника». Затопление лайнера на Карибах сняли на видео

Инцидент произошел во время семидневного морского путешествия по Карибскому морю вскоре после того, как теплоход отшвартовался от причальной стенки Нового Орлеана, сообщает Лайф со ссылкой на ABC News.

Видео, которое сняла в коридоре девятой палубы одна из пассажирок, набрало уже более 1,4 млн просмотров. На кадрах видно, как члены экипажа пытались спасти ситуацию при помощи ведер.