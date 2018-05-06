Это не кадры из «Титаника». Затопление лайнера на Карибах сняли на видео

Вода из сломавшейся системы пожаротушения залила 50 кают на круизном лайнере Dream крупнейшего в мире оператора круизных судов Carnival.
Инцидент произошел во время семидневного морского путешествия по Карибскому морю вскоре после того, как теплоход отшвартовался от причальной стенки Нового Орлеана, сообщает Лайф со ссылкой на ABC News.
Видео, которое сняла в коридоре девятой палубы одна из пассажирок, набрало уже более 1,4 млн просмотров. На кадрах видно, как члены экипажа пытались спасти ситуацию при помощи ведер.
Пострадавшим пассажирам полностью вернут потраченные на круиз деньги, а также предоставят бонусы для использования в следующих плаваниях на судах компании. Судовладелец заявил, что к следующему выходу на маршрут все последствия затопления будут исправлены и новых пассажиров этот инцидент не коснется.