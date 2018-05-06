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  • Полуголый мужчина и балерина: шоу Самойловой на сцене «Евровидения» шокировало публику!

Полуголый мужчина и балерина: шоу Самойловой на сцене «Евровидения» шокировало публику! ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО!

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В субботу в Лиссабоне в концертном зале Altice Arena состоялось необычное шоу российской певицы Юлии Самойловой, которая в этом году представит страну на песенном конкурсе «Евровидение». Журналисты одними из первых смогли увидеть это выступление и послушать песню российской артистки. 

На сцене помимо скалы, на которой сидит Самойлова, появились и другие деятели. Полуголый мужчина и балерина. 

Смотрите галерею и видео с репетиции Юлии! Как вам? Напишите в комментариях! 

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