Полуголый мужчина и балерина: шоу Самойловой на сцене «Евровидения» шокировало публику!

В субботу в Лиссабоне в концертном зале Altice Arena состоялось необычное шоу российской певицы Юлии Самойловой, которая в этом году представит страну на песенном конкурсе «Евровидение». Журналисты одними из первых смогли увидеть это выступление и послушать песню российской артистки.