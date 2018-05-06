Полуголый мужчина и балерина: шоу Самойловой на сцене «Евровидения» шокировало публику! ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО!
6 мая 2018 г., 16:16
В субботу в Лиссабоне в концертном зале Altice Arena состоялось необычное шоу российской певицы Юлии Самойловой, которая в этом году представит страну на песенном конкурсе «Евровидение». Журналисты одними из первых смогли увидеть это выступление и послушать песню российской артистки.
На сцене помимо скалы, на которой сидит Самойлова, появились и другие деятели. Полуголый мужчина и балерина.
Смотрите галерею и видео с репетиции Юлии! Как вам? Напишите в комментариях!