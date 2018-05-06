Журналистка из Белоруссии: переживаю за Эстонию (ВИДЕО)

В пресс-центре, находящемся рядом с Altice Arena, ежедневно собираются журналисты всего мира. Девушка из Белоруссии Элиана рассказала нам в интервью, что очень болеет и переживает за Эстонию. Она даже привезла Элине Нечаевой необычный подарок.

За кадром журналистка сказала, что в этом году очень верит, что Эстония пройдет в финал и даже выиграет, но после прошлого года и неожиданного непопадания в финал песни «Verona», девушка переживает за нашу страну.