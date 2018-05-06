Лиссабон перед «Евровидением»: развратные вечеринки с переодетыми мужиками сотрясают город!

В Лиссабоне в преддверии «Евровидения» жизнь кипит. Несмотря на то, что по официальным данным здесь живет около полумиллиона жителей, кажется, что здесь еще как минимум полмиллиона туристов. Различные увеселительные заведения для разных типов людей работают практически круглосуточно.