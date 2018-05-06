воскресенье, 6 мая 2018 г.
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Лиссабон перед «Евровидением»: развратные вечеринки с переодетыми мужиками сотрясают город! ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО!

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В Лиссабоне в преддверии «Евровидения» жизнь кипит. Несмотря на то, что по официальным данным здесь живет около полумиллиона жителей, кажется, что здесь еще как минимум полмиллиона туристов. Различные увеселительные заведения для разных типов людей работают практически круглосуточно. 

Фотограф порталов Limon.ee и Elu24 на себе ощутил все прелести ночной жизни Лиссабона. Он практически до самого утра снимал происходящее на улицах города, а вишенкой на торте стало посещение дрэг-квин вечеринки в центре Лиссабона. 

Смотрите галерею и видео! 

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