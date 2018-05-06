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Константин Хабенский учинил громкий скандал

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Константин Хабенский.

ФОТО: Vladimir Trefilov / Sputnik

онстантин Хабенский сейчас активно занимается продвижением своего фильма «Собибор», который только что вышел в прокат. Большинство критиков благосклонно приняли премьеру. Историю единственного успешного восстания в нацистском лагере смерти 1943 года режиссер Хабенский и его команда рассказала, по мнению тех, кто успел посмотреть картину, до боли пронзительно и страшно реалистично, пишет СтарХит.

Константин Хабенский.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Для широкого проката картины и максимального привлечения внимания к фильму и теме, в нем затронутой, организована масштабная PR-кампания.

Хабенский лично присутствует на премьерах в разных городах, дает интервью, участвует в пресс-конференциях. Одна из таких встреч с журналистами в Санкт-Петербурге закончилась скандалом. Обозреватель местной газеты, поблагодарив автора за картину, заметила, что «ей было страшно», а потом спросила: «Здесь сидит публика подготовленная, а что будет, когда прилет другая, та, что с попкорном… Как эта тема до них дойдет?» До конца сформулировать вопрос журналист не смогла. Хабенский взял микрофон, резко встал с места, подошел к краю сцены и сам стал задавать вопросы репортеру. Он искренне и возбужденно поинтересовался, «в чем вопрос» и «о чем волнуется журналист».

«А чего вы волнуетесь? Вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут? Что вас волнует? Вы что, считаете, рядом с вами живут тупые люди? Скажите мне: кто живет рядом с вами?» - резко ответил вопросом на вопрос Константин Хабенский.

Константин Хабенский

ФОТО: Vladimir Astapkovich / Sputnik

Далее актер и режиссер картины продолжил возмущаться. Хабенский спрашивал, активно жестикулируя: «Почему вы считаете, что вы более чутки, чем другое поколение? Извините, может я не прав, но давайте «расчесывать» наше поколение и наш кинематограф на понятные вещи – мы должны создать звездную полосу. Давайте думать о том поколении, которое мы выращиваем, о том, с кем мы общаемся, и о тех, кто будем о нас заботиться через некоторое время», - сказал Константин.

Ролик в YouTube с этой скандальной пресс-конференции собрал большое количество просмотров. Интернет-пользователи разделились на два лагеря – одни посчитали, что Хабенскому следовало бы извиниться перед женщиной за свою грубость, другие согласились с реакцией актера, заявив, что вопрос был некорректен. «Предположу, что Константин любит современную молодежь и не считает ее какой-то не такой, неправильной. Снобизм и презрение к молодежи его не устроили в этом вопросе. Поэтому, возможно, он так отреагировал. Но было жестко», - написала одна поклонница актера и режиссера.

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