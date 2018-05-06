Константин Хабенский учинил громкий скандал

Константин Хабенский. ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Для широкого проката картины и максимального привлечения внимания к фильму и теме, в нем затронутой, организована масштабная PR-кампания.

Хабенский лично присутствует на премьерах в разных городах, дает интервью, участвует в пресс-конференциях. Одна из таких встреч с журналистами в Санкт-Петербурге закончилась скандалом. Обозреватель местной газеты, поблагодарив автора за картину, заметила, что «ей было страшно», а потом спросила: «Здесь сидит публика подготовленная, а что будет, когда прилет другая, та, что с попкорном… Как эта тема до них дойдет?» До конца сформулировать вопрос журналист не смогла. Хабенский взял микрофон, резко встал с места, подошел к краю сцены и сам стал задавать вопросы репортеру. Он искренне и возбужденно поинтересовался, «в чем вопрос» и «о чем волнуется журналист».

«А чего вы волнуетесь? Вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут? Что вас волнует? Вы что, считаете, рядом с вами живут тупые люди? Скажите мне: кто живет рядом с вами?» - резко ответил вопросом на вопрос Константин Хабенский.

Константин Хабенский ФОТО: Vladimir Astapkovich / Sputnik

Далее актер и режиссер картины продолжил возмущаться. Хабенский спрашивал, активно жестикулируя: «Почему вы считаете, что вы более чутки, чем другое поколение? Извините, может я не прав, но давайте «расчесывать» наше поколение и наш кинематограф на понятные вещи – мы должны создать звездную полосу. Давайте думать о том поколении, которое мы выращиваем, о том, с кем мы общаемся, и о тех, кто будем о нас заботиться через некоторое время», - сказал Константин.