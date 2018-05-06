Почти никто не находит круги на этой картинке. Если тебе удалось, вот что это значит!

Забавно осознавать, как ваш ум может подшутить над вами, напоминает Lifter со ссылкой на David Wolfe. Ваши глаза могут видеть одно, но ум превращает это во что-то совсем другое для придания ему смысла.

Ученые изучают концепцию восприятия с XIX века. Они создали простые иллюзии, чтобы понять, как мозг воспринимает разные узоры и формы.

Их исследования привели к ранним теориям о том, как наши глаза играют с нашим сознанием. Оказывается, наш мозг судит о размере, используя смежные объекты. Ученые выяснили, как манипулировать этим фактом, создавая иллюзию.

Картинка, приведенная ниже, вызвала множество комментариев после публикации в интернете. Что вы видите, когда смотрите на нее? Вы видите кучу линий или ящиков?

Ваши глаза могут проделывать удивительные фокусы. Верьте или нет, на изображении ниже скрываются 16 кругов. Некоторые люди могут видеть круги, другие не могут.

Оптические иллюзии используют цвет, свет и узоры для создания изображений, которые технически на самом деле не существуют. Они предназначены для запутывания вашего мозга. Пока ваш ум пытается интерпретировать то, что видят глаза, оптическая иллюзия работает, чтобы создать картинку, которой на самом деле нет.

Хитро, да? Но, пожалуй, настоящий трюк в том, чтобы идентифицировать оптическую иллюзию, которую вы видите. Если вы можете отделить фактическое изображение от иллюзии, вы сможете найти скрытые круги!

Готовы? Начнем:

ФОТО: Lifter