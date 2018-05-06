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Самойлова рассказала, почему на «Евровидении» выступит без коляски

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Юлия Самойлова

ФОТО: Scanpix

По словам исполнительницы, постановщики решили не акцентировать на ней внимания зрителя, чтобы коляска "не мозолила глаз".

Представительница России на песенном конкурсе "Евровидение" Юлия Самойлова рассказала, почему на своём выступлении она будет без инвалидной коляски. Об этом сообщает Super.

— В прошлом году все говорили, что мы своей коляской давим на жалость. Мы решили, что если давим на жалось, то давайте скроем коляску, — сказала исполнительница.

По её словам, постановщики решили не акцентировать на ней внимания зрителя, чтобы коляска "не мозолила глаз" и все могли оценить вокальные данные, песню и посыл.

Тем не менее певица отметила, что репетицией песни занимается каждый день и даже стала более уверенной. Причиной тому — смена педагога.

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