Самойлова рассказала, почему на «Евровидении» выступит без коляски

Представительница России на песенном конкурсе "Евровидение" Юлия Самойлова рассказала, почему на своём выступлении она будет без инвалидной коляски. Об этом сообщает Super.

— В прошлом году все говорили, что мы своей коляской давим на жалость. Мы решили, что если давим на жалось, то давайте скроем коляску, — сказала исполнительница.

По её словам, постановщики решили не акцентировать на ней внимания зрителя, чтобы коляска "не мозолила глаз" и все могли оценить вокальные данные, песню и посыл.