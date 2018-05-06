Борис Корчевников похвастался ужином с эффектной блондинкой

"Это Алена. Каждое утро буднего дня на канале "Спас" она открывает новый день. А по выходным с сестрой Дашей готовит вкусный домашний обед в программе @dve_sestri_na_spase", – пояснил Борис (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

A post shared by Борис Корчевников (@b.korchevnikov) on May 4, 2018 at 11:44am PDT

По словам Кочевников, он сводил красавицу-коллегу в ресторан. "Приглашения в их большой, полный детского визга дом, я так и не дождался, потому ужинали в городе)). Зато обсудили кучу планов на новый сезон. Сил всей нашей команде", – рассказал телеведущий.

Поклонники предположили, что у Бориса наконец-таки появилась возлюбленная. "А вы хорошо смотритесь", "Боря, когда женишься?" "Ну все Борису невесту нашли", "Ангельской красоты Алена", "Очень красивая девочка , так смотритесь вместе хорошо ) одобряем", – написали фанаты в комментариях к посту Корчевникова.