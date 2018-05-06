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Борис Корчевников похвастался ужином с эффектной блондинкой

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Борис Корчевников.

ФОТО: Instagram

Борис Корчевников заинтриговал поклонников новым снимком в Instagram. На фото он обнимает эффектную блондинку, передает Дни.ру.

"Это Алена. Каждое утро буднего дня на канале "Спас" она открывает новый день. А по выходным с сестрой Дашей готовит вкусный домашний обед в программе @dve_sestri_na_spase", – пояснил Борис (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

По словам Кочевников, он сводил красавицу-коллегу в ресторан. "Приглашения в их большой, полный детского визга дом, я так и не дождался, потому ужинали в городе)). Зато обсудили кучу планов на новый сезон. Сил всей нашей команде", – рассказал телеведущий.

Поклонники предположили, что у Бориса наконец-таки появилась возлюбленная. "А вы хорошо смотритесь", "Боря, когда женишься?" "Ну все Борису невесту нашли", "Ангельской красоты Алена", "Очень красивая девочка , так смотритесь вместе хорошо ) одобряем", – написали фанаты в комментариях к посту Корчевникова.

Однако, Алена Горенко замужем и счастлива в браке. "Ухаживал он очень красиво, а окончательно покорил, когда посвятил мне романтическую балладу", -рассказывала несколько лет назад о своем избраннике телеведущая. 7 мая Алене исполнится 37 лет. Она мать двоих очаровательных девочек.

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